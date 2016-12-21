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Новости
01
январь
23
декабрь
20.00 (мск) "Живые". Авторская программа Семёна Чайки в эфире Радио 40. Группа "КУРАРА". Видеотрансляция - тут!
21
декабрь
Живые концерты в студии. Группа "МОДЫ"
17
декабрь
Ансамбль ХОТЬ*КОГО с живым концертом в студии Радио 40
15
декабрь
Дмитрий "СИД" Спирин, Дмитрий Кежватов, Йотам Бен Хорин в гостях Радио 40!
ФоТоАРхИВ
21 декабря 2016
Живые концерты в студии. Группа "МОДЫ"
17 декабря 2016
Ансамбль ХОТЬ*КОГО с живым концертом в студии Радио 40
15 декабря 2016
Дмитрий "СИД" Спирин, Дмитрий Кежватов, Йотам Бен Хорин в гостях Радио 40!
15 декабря 2016
Константин Кулясов и группа "АнимациЯ" в студии Радио 40 и на сцене паба "Овертайм"
12 декабря 2016
Фотоистория о том, как Радио 40 в гости к Своим ездили! MAKENZA в программе "ЖИВЫЕ".
04 декабря 2016
Эдмунд Шклярский и Марат Корчемный в студии "Радио 40".
04 декабря 2016
Фееричный концерт группы "Пикник" на сцене Арены КТЗ
30 ноября 2016
Павел Булатников (TRUBETSKOY) в студии Радио 40 и на сцене гриль-бара "Крылья"
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